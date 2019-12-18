Миллионер готов платить больше $30 тысяч тому, кто будет его снимать в путешествиях

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миллионер из Сиднея Мэтью Лепре ищет человека, который готов на постоянной основе работать его личным фотографом, пишет The Sun.

Мужчина является основателем компании Ecom Warrior Academy и постоянно находится в разъездах, выступая в том числе в Японии, Китае и США.

Ему срочно понадобился личный фотограф. На должность он разыскивает профессионала и готов платить больше $37 тысяч в месяц. Дополнительный бонус в том, что миллионер останавливает во время поездок только в пятизвездочных отелях, где живут и его помощники.

Мэтью Лепре рассказал, что раньше его фотографировал лучший друг, но бизнес растет и теперь у него появились более важные дела. Чтобы подать заявку на вакансию, необходимо иметь действующий паспорт и готовность отправиться в путешествие. -0-