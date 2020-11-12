Миллионы людей поздравили мэра города в Японии с победой на выборах в США. Как такое произошло?

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад мэр небольшого города в Японии Ютака Умеда проснулся знаменитым, что его изрядно озадачило. Об этом пишет NHK.

Глава администрации города Ямато утром получил огромное число сообщений с поздравлениями, которые приходили не только от пользователей из города, но и со всей Японии.

Как оказалось, "победу" на выборах США Ютаке Умеду обеспечили родители. Дело в том, что фамилия мужчины состоит из двух иероглифов, которые можно перевести "бай"-"ден". Забавно еще и то, что его имя Ютака обозначается иероглифом 穣 - можно читать еще как и "Джо".

В итоге, миллионы юзеров из Японии нашли аккаунт мужчины в Twitter и принялись его поздравлять с победой в выборах на пост президента США. В одном из интервью Ютака Умеда признался, что хочет встретиться с Джо Байденом и представиться: "Байденом из префектуры Кумамото". -0-