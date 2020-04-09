Миллионы тюльпанов Кекенхофа можно увидеть на виртуальной экскурсии

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году впервые с момента открытия знаменитый цветочный сад Кекенхоф в Нидерландах будет закрыт из-за коронавируса. Около 7,5 млн тюльпанов ежегодно привлекают сюда более 1,5 млн туристов со всего мира, сообщает Forbes.

Директор парка Барт Симеринк рассказал, что решение о закрытии Кекенхофа далось ему невероятно сложно, поскольку из-за этого 1,3 тыс. сезонных работников оказались незанятыми.

Самый большой в мире цветник, расположенный в Лиссе (провинция Южная Голландия), должен был открыться 21 марта. Эта дата сначала была перенесена на 6 апреля из-за мер по борьбе с коронавирусом. Теперь всеобщий карантин, действующий в Нидерландах как минимум до 28 апреля, привел к закрытию парка. Двухмесячный туристический сезон в Кекенхофе в нынешнем году не состоится. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал немецких и бельгийских туристов оставаться дома на пасхальные выходные и не посещать Нидерланды в условиях вспышки COVID-19.

Барт Симеринк из-за закрытия прогнозирует потери доходов парка в размере 23 млн евро, но с оптимизмом смотрит в будущее. "Мы переживем этот год, хотя и не без проблем. Надеемся сделать Кекенхоф очень красивым в 2021 году", - сказал директор парка.

Сотрудники парка подготовили для любителей цветов прекрасный подарок - виртуальную экскурсию по Кекенхофу. Несмотря на то, что в саду в нынешнем сезоне нет туристов, тюльпаны здесь по-прежнему цветут.

В настоящее время около 50 работников парка работают в Кекенхофе. Они украшают цветущие аллеи к Пасхе, а также готовят сад к открытию в 2021 году.-0-

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