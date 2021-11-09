Милое нападение щеночка не оставило равнодушными юзеров YouTube – это очень забавно! (Видео)

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях пара из США разместила на YouTube очень атмосферные и милые кадры, которые вмиг привлекли внимание пользователей.

Парочка приехала на ферму, где решила проведать своих собак. Питомцы только стали новоиспеченными родителями, поэтому вокруг бегало несколько щенков. Эта трогательная картина растопила сердца людей, и они решили взять одного из малышей.

Мужчина нашел подходящего четвероногого и взял его на руки, но дальше произошло одно из самых милых нападений в истории. Щенок попытался раскусить жилетку мужчины, однако ничего не вышло. Подобное поведение питомца не оставило равнодушным юзеров YouTube, которые посмотрели кадры внушительное число раз. -0-