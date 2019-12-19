Милое видео с участием Александра Овечкина и его сына впечатлило интернет

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский хоккеист Александр Овечкин, играющий за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", попал в объектив камеры, пока проводил время с сыном.

Брутальный нападающий умилил сеть, когда те увидели, как звезда спорта катает первенца Сергея у себя на спине. Ролик опубликовала у себя в Instagram супруга спортсмена, но он так понравился пользователям сети, что через несколько часов появился на официальной странице НХЛ в Twitter.

Видео продолжает набирать просмотры и восхищать юзеров интернета. Менее чем за сутки его посмотри сотни тысяч раз. -0-