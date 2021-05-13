Милота дня: бездомная кошка включила все свое очарование и обрела семью (Видео)

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встретить будущего питомца, которого полюбишь всей душой, можно в любом месте. Не понаслышке об этом знает Бэзил Акван из Кувейта. Трогательные кадры он разместил в TikTok.

Парень рассказал, что часто посещает местное кафе, где стабильно встречал милого котика. Каждый раз животное, даже в дождливую погоду, ждало человека на одном месте. После этого милашка всячески выпрашивала лакомства и ласку.

Одна из бездомных кошек включила все свое очарование, что помогло ей обрести любящую семью. Хвостатая по кличке Софи особенно привязалась к автору видео, из-за чего тот не смог бросить животное. Мужчина забрал питомицу домой, а теперь в соцсети делится кадрами, показывающие настоящую доброту. Бездомная кошка уже четыре месяца живет с молодым человеком, а в сети эту историю уже назвали милотой дня. -0-