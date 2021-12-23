Милота дня! Дружба маленького щенка и теленка привела в восторг YouTube (Видео)

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько недель назад девушка на ферме в США запечатлела на видео очень милый момент, который растрогал многих пользователей YouTube.

Американка смогла записать на видео трогательное проявление дружбы маленького щенка и теленка. Девушка прогуливалась по участку, когда заметила необычную картину. Щенок сидел неподвижно и смотрел на теленка, пока тот его вылизывал.

Девушка включила камеру и смогла сделать очень милые кадры, которые привели в восторг многих пользователей YouTube. Неудивительно, что видео посмотрели огромное число раз, а люди сразу же назвали ролик милотой дня!-0-