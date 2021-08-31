Милота дня! Котята леопарда впервые вышли на прогулку в Сочи (Видео)

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очень милый и впечатляющий ролик появился на странице Сочинского национального парка на YouTube.

Камерам удалось запечатлеть первые шаги в большой мир нескольких котят переднеазиатского леопарда. Малыши появились на свет 30 июля и до этого не покидали свое жилище. Милашки пытались выбраться, но за ними пристально наблюдала мама по кличке Шива.

В конечном итоге, один из маленьких котят все же выбрался из логова и даже прогулялся по парку. Этот момент умилил юзеров, которые уже посмотрели кадры огромное число раз. -0-