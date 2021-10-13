Милота дня! Кучка щенков хаски нашла идеальное для себя развлечение (Видео)

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из Египта разместила на YouTube кадры, которые растопят даже самое ледяное сердце.

Женщина рассказала, что отдыхала у себя дома вместе со своей собакой породы хаски. Питомица по кличке Чуппа недавно стала мамой, у которой появилось семь маленьких щенков. Собака тщательно следит за малышами, а хозяйка нашла для них идеальное место.

Девушка усадила кучу щенков хаски в гамак, который начали раскачивать. Судя по кадрам, такое развлечение пришлось по душе питомцам, ведь те с удовольствием катались в гамаке. Можно с уверенностью сказать, что новый ролик - милота дня, ведь за короткий промежуток времени видео посмотрели огромное число раз. -0-