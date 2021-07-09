Милота дня! Мама хаски учит маленьких щенков правильно развлекаться (Видео)

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Животные всегда полны любви и доброты, что всегда показывают людям, а также своим детям. Один из таких моментов попал в объектив камеры в США, а кадры разместили на YouTube.

Собачка по имени Кензи усыновила трех маленьких щенков хаски. Каждый день она с ними проводит время и животные отлично ладят. В очередной раз хозяйка питомцев стала свидетельницей милого момента, когда новоиспеченная мама учила своих милашек правильно развлекаться.

Взрослая хаски показывает щенкам, как сидеть и бегать, а те только и рады слушаться. Ролик получился впечатляющим, а многие юзеры сошлись во мнении, что это настоящая милота дня! -0-