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Калейдоскоп
15 февраля 2021, 05:15

Милота дня: полицейский остановил движение, чтобы котик перешел дорогу (видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube опубликовали ролик, который умилил многих юзеров сети и вернул небольшую веру в человечество.

На кадры попал момент с полицейским из Индонезии. Он спокойно дежурил на одной из дорог города, когда к обочине подошел кот. Правоохранитель заметил четвероногого пешехода и решил поступить благородно.

Мужчина обожает кошек, а помочь животному - всегда в радость. Поэтому житель Индонезии остановил движение транспорта, чтобы котик мог перейти дорогу. Все прошло успешно, а юзеры отметили, что ролик может легко претендовать на звание милота дня. -0-

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