Милота дня: полицейский остановил движение, чтобы котик перешел дорогу (видео)

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube опубликовали ролик, который умилил многих юзеров сети и вернул небольшую веру в человечество.

На кадры попал момент с полицейским из Индонезии. Он спокойно дежурил на одной из дорог города, когда к обочине подошел кот. Правоохранитель заметил четвероногого пешехода и решил поступить благородно.

Мужчина обожает кошек, а помочь животному - всегда в радость. Поэтому житель Индонезии остановил движение транспорта, чтобы котик мог перейти дорогу. Все прошло успешно, а юзеры отметили, что ролик может легко претендовать на звание милота дня. -0-