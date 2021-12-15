Милота дня: щенок пытается уместиться в тапочках - сможет ли? (Видео)

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Москвы недавно смогла записать на видео потрясающий и милый момент, который очаровал пользователей YouTube.

Девушка завела себе щенка по кличке Эви, который принялся изучать квартиру. В какой-то момент малыш находит тапочки и в его голове созревает план.

Питомец аккуратно подходит к обуви и пытается уместиться внутри. Этот момент умилил YouTube, а многие начали гадать, сможет ли щенок забраться. Люди были восхищены увиденным, ведь это настоящая милота дня.-0-