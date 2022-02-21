Милота! Собака ответила улыбкой на заботу хозяйки и очаровала сеть (Видео)

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трогательное видео со своей собакой опубликовала девушка из США. Кадры очаровали YouTube.

Девушка рассказала, что работает в клинике для животных, с которыми плохо обращались. Однажды к ней в очень плохом состоянии поступила собака по кличке Принглез. Специалисты сразу начали обследование и обнаружили у песика сотрясение. Девушка не смогла смотреть без слез на животное и забрала его к себе.

Изначально автор видео планировала позаботиться о собаке несколько недель, однако уже через пару дней она поняла, что не сможет отпустить любимца. Теперь девушка ухаживает за собакой и записывает видео с ее участием. Один из таких роликов растрогал сеть. Ведь пользователи оказались очарованы улыбкой собаки, которой она ответила на заботу новой хозяйки. Неудивительно, что кадры привлекли внимание юзеров и быстро собрали десятки тысяч просмотров.-0-

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