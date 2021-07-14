Милые игры бульдога и утки очаровали сеть - настоящая дружба существует!

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно жители США отдыхали у себя во дворе, когда запечатлели на видео очень милый и забавный момент. Кадрами поделились на YouTube.

На лужайке резвился бульдог по кличке Макс. Песик отлично проводил время, однако разнообразить развлечение решила утка Фред. Птица подбежала к собачке и начала щипать ее, а тому это было в радость. Бульдог стал отвечать и завязалась настоящая шуточная схватка.

Кадры совместной игры собака и утки очаровали сеть, на что пользователи написали в комментариях: "Настоящая дружба существует!". Неудивительно, что видео посмотрели огромное число раз. -0-