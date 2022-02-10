Милый ежик обожает свою хозяйку и готов расцеловать ее! (Видео)

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка разместила на YouTube потрясающие кадры, которые очаровали многочисленных юзеров.

Женщина рассказала, что около месяца назад у нее в доме появился маленький ежик. Малыш рос как на дрожжах и уже через несколько недель во всю исследовал новый дом. Вся семья восхищалась ежиком, но умилению не было предела, когда необычный питомец принялся выражать свою любовь.

Малыш, по всей видимости, был очень рад новой семье, а особенно своей хозяйке. Неудивительно, что каждые обнимашки с ежиком превращались в милую картинку, ведь ежик обожает своего любимого человека и готов ее расцеловать. Ролик умилил огромное число юзеров, ведь кадры за короткое время посмотрели огромное число раз.-0-

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