Милый мутант: щенок родился с пятой лапой на месте хвоста (Видео)

Скриншот из видео
27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США недавно разместила в TikTok любопытные кадры, которые впечатлили многих.
Женщина стала владелицей милого щенка-мутанта, ведь малыш появился на свет с пятой лапой. Она располагается на том месте, где должен быть хвост. Американский бульдог подрастает и восхищает сеть. Необычная мутация вмиг привлекла внимание юзеров.
Владельцы песика сначала не разобрались, чем является отросток на теле щенка, но позже показали милого мутанта ветеринару. Тот провел обследование и заключил, что в отростке есть кость предплюсны. Кроме этого, на пятой лапе отчетливо видны пальцы и подушечки на них. Хозяева пока не видели, что питомец двигал "необычным хвостом".
Впрочем, щенок мигом приобрел популярность, а люди в социальных сетях продолжают им восхищаться. Неудивительно, что кадры с малышом уже собрали почти 10 миллионов просмотров.-0-
Женщина стала владелицей милого щенка-мутанта, ведь малыш появился на свет с пятой лапой. Она располагается на том месте, где должен быть хвост. Американский бульдог подрастает и восхищает сеть. Необычная мутация вмиг привлекла внимание юзеров.
Владельцы песика сначала не разобрались, чем является отросток на теле щенка, но позже показали милого мутанта ветеринару. Тот провел обследование и заключил, что в отростке есть кость предплюсны. Кроме этого, на пятой лапе отчетливо видны пальцы и подушечки на них. Хозяева пока не видели, что питомец двигал "необычным хвостом".
Впрочем, щенок мигом приобрел популярность, а люди в социальных сетях продолжают им восхищаться. Неудивительно, что кадры с малышом уже собрали почти 10 миллионов просмотров.-0-