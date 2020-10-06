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Калейдоскоп
06 октября 2020, 04:00

Мимиметр зашкаливает! Дерзкое нападение руки на котенка попало на видео

Фото Yandex
Фото Yandex

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек опубликовал в YouTube забавный ролик, который умилил юзеров сети.

Мужчина рассказал, что его новый котик по кличке Манчи мирно отдыхал на полу, когда человек решил с ним поиграть. Для этого он совершил дерзкое нападение на малыша своей рукой, чтобы защекотать его.

Впрочем, котенок хоть и маленький, но решил дать отпор и принялся кусать "противника". Многие пользователи отметили, что при просмотре их мимиметр зашкаливал. Неудивительно, что кадры умилили юзеров сети, которые посмотрели видео более 42 миллионов раз. -0-

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