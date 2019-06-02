Минчанин Никита Белько стал победителем третьего сезона российского телешоу "Битва талантов"

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителем третьего сезона проекта "Битва талантов" стал Никита Белько из Минска. Информация по итогам творческого состязания размещена на страничке проекта в социальных сетях, сообщает БЕЛТА.
Шоу, организованное Академией популярной музыки Игоря Крутого, выходит на телеканале СТС Love. "Битва талантов" дает шанс подросткам от 8 до 16 лет показать себя и выиграть главный приз проекта - 1 миллион российских рублей на дальнейшее продвижение.
В роли наставников выступают звезды российской эстрады, которые проводят своих воспитанников от первого до последнего эфира. Среди членов жюри проекта в этот раз оказались Валерия, Денис Клявер и Стас Пьеха. Видео выступления юных артистов опубликовано на YouTube-канале проекта.-0-
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