Миниатюрная такса поставила в тупик сеть, когда показала настоящую магию (Видео)

Скриншот из видео
17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад девушка из Шотландии разместила интересный ролик, который приковал внимание юзеров YouTube.
В доме женщины живет миниатюрная такса по кличке Оз, которая недавно поставила в тупик огромное число зрителей. Девушка купила для своего питомца забавный костюмчик, однако одна деталь в нем заставила повнимательнее взглянуть на кадры.
Собака показала настоящую магию, а во всем виноват магический помпон. Теперь каждый поворот головы миниатюрной таксы превращается в настоящий фокус, что понравилось пользователям. Неудивительно, что кадры быстр посмотрели множество раз. -0-