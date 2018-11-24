Минск возглавил рейтинг самых популярных городов СНГ для отдыха россиян

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российское агентство ТурСтат составило рейтинг самых популярных городов СНГ для осенних путешествий среди россиян. Первое место занял Минск, за ним расположились Астана и Баку. Об этом сообщает МИР 24.

В топ-10 также вошли Ереван, Ташкент, Алматы, Бишкек, Кишинев, Душанбе и Ашхабад. Аналитическое агентство ТурСтат также определило лучшие города для отдыха и путешествий мам. В первую пятерку вошли Париж, Прага, Санкт-Петербург, Рим и Сочи. За Париж голоса отдали 29% респондентов, за Прагу – 24%, за Санкт-Петербург – 15%, за Рим и Сочи – по 10%.-0-