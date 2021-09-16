Мирослава Карпович показала себя в Instagram, но только заставила всех переживать

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая актриса и звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович разместила в Instagram небольшое видео и вызвала разные эмоции у пользователей.

Звезда примерила длинное и обегающее платье черного цвета. В таком наряде она предстала перед камерой. В видео звезда покрасовалась для Instagram, однако этот ролик Мирославы Карпович только заставил всех переживать.

Знаменитость показала себя, но юзеры оказались серьезно обеспокоены ее худобой, которая чересчур сильно бросается в глаза. Люди принялись писать об этом в комментариях, а ролик Мирославы Карпович быстро собрал огромное число просмотров. -0-