Мирослава Карпович предстала перед камерой в соблазнительном образе

Мирослава Карпович. Фото из Instagram
23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Мирослава Карпович опубликовала в Instagram новый пост, который восхитил поклонников и юзеров сети.
Звезда телесериала "Папины дочки" предстала перед камерой в соблазнительном образе, примерив тонкое мокрое платье. Кроме этого, знаменитость решила отказаться от нижнего белья, что только добавило пикантности фото.
Разумеется, это не осталось без внимания фолловеров и юзеров социальной сети. За непродолжительное время они засыпали Мирославу Карпович огромным числом комплиментов, а также оставили десятки тысяч лайков. -0-