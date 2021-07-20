Мирослава Карпович снялась в дерзкой фотосессии, которая восхитила Instagram

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Мирослава Карпович приняла участие в новой съемке, а результатами поделилась у себя в Instagram.

Звезда решила отказаться от всяких рамок и предстала перед фотографом в очень дерзком наряде. Для фотосессии Карпович предпочла полупрозрачное зеленое платье, а также частично отказалась от белья. Конечно, это добавило пикантности кадрам, ведь образ был уж чересчур просвечивающимся.

Разумеется, пользователи не остались в стороне и были восхищены кадрами со съемки Мирославы Карпович. За непродолжительное время пост собрал огромное число лайков и массу хвалебных отзывов. -0-