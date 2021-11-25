Мирослава Карпович удивила сеть своим обновленным внешним видом

Мирослава Карпович. Фото из Instagram
25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Мирослава Карпович на днях представила в Instagram новый пост, который впечатлил многих юзеров сети.
Знаменитость сделала селфи и опубликовала небольшой коллаж на странице в соцсети. На кадрах Мирослава Карпович предстала с длинными и прямыми волосами, что удивило многих, ведь ранее знаменитость предпочитала короткие стрижки.
Впрочем, это помогло актрисе удивить сеть своим внешним видом. Неудивительно, что за короткое время под фотографиями Мирославы Карпович появилось множество восторженных комментариев. -0-