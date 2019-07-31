Мировой рекорд: промышленный клей удержал в воздухе 17-тонный грузовик

31 июля, Минск /Кирилл Пачковский/. Производитель промышленного клея из Германии установил мировой рекорд, об этом сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса .

Чтобы стать рекордсменами, представители компании смогли более часа продержать в воздухе 17-тонный грузовик. Для этого они соединили два алюминиевых цилиндра диаметром 3,5 сантиметра и установили их на грузоподъемный кран. После этого автомобиль подняли в воздух на один метр.

Под присмотром зрителей и представителей Книги рекордов Гиннесса было зафиксировано достижение. Производителю клея вручили сертификат, подтверждающий рекорд. Последний раз нечто подобное делали в 2013 году. Тогда в воздух подняли 16,09 тонны. -0-