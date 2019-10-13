Мировой рекорд в массовом прыжке с моста с парашютом установлен в Сочи

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены в рамках фестиваля бейсджампинга в Сочи установили мировой рекорд в массовом бейс-прыжке с моста высотой 207 м. Об этом 13 октября сообщает ТАСС.
С 10 по 13 октября в парке приключений на высоте Skypark AJ Hackett Sochi прошел Фестиваль бейсджампинга BASE days 2019. Сразу 27 бейсджамперов одновременно прыгнули с моста Skybridge, установив тем самым мировой рекорд.
За четыре дня пятого ежегодного фестиваля бейсджампинга пятьдесят участников из России, Дании, Индии, Бразилии, США, Великобритании и Турции совершили восемьсот акробатических прыжков.
Последний мировой рекорд по самому массовому прыжку поставлен в 2018 году в Сочи. 26 профессиональных бейсеров спрыгнули с парашютами с самого длинного пешеходного подвесного моста в России.
Бейсджампинг - отдельная экстремальная дисциплина парашютизма - прыжки совершаются с неподвижных объектов. Эти прыжки тем опаснее, чем ниже объект, с которого прыгают бейсеры.-0-