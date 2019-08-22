Мировой рекорд: в США нашли самого маленького быка

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали новый мировой рекорд среди животных. Видео было опубликовано на официальном канале в YouTube.

В США обнаружили самого маленького быка на планете. Животное по кличке Хамфри принадлежит к породе миниатюрных зебу. Ему уже два года, поэтому он считается взрослым быком, однако его рост в холке не превышает 67 сантиметров.

Рекордсмен живет на ферме в штате Айова. Его хозяева рассказали, что купили Хамфри в 2017 году, считая, что приобретают теленка, однако шло время и семья Гандеров поняла, что с их быком что-то не так. Владельцы фермы даже не подозревали, что попадут в Книгу рекордов Гиннесса.

Чаще всего миниатюрных зебу можно встретить только ростом от 91 до 96 сантиметров, однако, согласно стандартам, животное можно зарегистрировать как породистое только в том случае, если его рост в холке превышает 106 сантиметров. -0-