14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мишель Обама выпустила мемуары под названием "Becoming" ("Становление"), сообщает Euronews.

Книга уже поступила в продажу. В коммюнике экс-первая леди рассказывает о своих корнях и о том, "как маленькая девочка из бедного района в Чикаго обрела голос и нашла в себе силы для того, чтобы воодушевлять других".

"Я надеюсь, что мое путешествие вдохновит читателей найти смелость стать тем, кем они желают стать", - подчеркнула супруга Барака Обамы.

Как сообщает BBC, мемуары Мишель Обамы поделены на три части - "Становясь мной", "Становясь нами" и "Становясь большим" - и охватывают всю ее жизнь, от тесной квартирки в Чикаго до "места, где так много ступеней, что сосчитать их так и не удалось".

В книге Мишель Обама рассказала в том числе об отношениях с мужем, проблемах с беременностью и о том, чего никогда не простит президенту Дональду Трампу. Президент США между тем уже прокомментировал книгу. Он признался, что не читал ее, но заявил, что тоже никогда не простит своему предшественнику некоторые вещи.

Книга "Becoming" переведена на более чем 20 языков.-0-