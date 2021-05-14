Миссия провалена! Хомяк-шпион попал на видео в самый ответственный момент

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад на YouTube появился уморительный ролик, который вызвал улыбку у множества юзеров сети.

Житель Омска из России представил пользователям своего хомяка, который оказался настоящим шпионом. Питомец свободно перемещается по квартире, а в этот раз отправился на миссию, чтобы раздобыть немного лакомств. Он пробрался за шкаф и начал подъем, опираясь на стену и мебель.

В этот момент хомяка-шпиона запечатлел на видео хозяин. Животное поняло, что миссия провалена и упало на пол. Этот момент повеселил юзеров, а кадры собрали тысячи просмотров. -0-