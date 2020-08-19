Миссия провалена! Медвежонок выдал себя, пока мама утаскивала вкусняшки у людей - видео

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США поделилась забавным роликом в сети, который быстро набрал десятки тысяч просмотров. Видео с участием медведей загрузили в YouTube.

Женщина написала, что проснулась в четыре утра от странного шума на веранде своего дома. Она отправилась проверить, а за ней пошла собака. Когда девушка приблизилась к окну и включила свет на улице, то перед ней предстала довольно забавная картина.

Прямо перед входной дверью стоял маленький медвежонок, который, судя по позе, испугался и выдал себя. Разумеется, девушка сразу включила камеру и стала наблюдать за малышом. Собака начала лаять и в этот момент появилась медведица, которая, по всей видимости, тягала вкусняшки из запасов людей и поняла, что миссия провалена, ведь ее медвежонок уже во всю красовался перед камерой.

Девушка продолжила съемку, а медведица стала уводить маленького мишку. Автор ролика предположила, что у взрослой мамы в голове пронеслась именно такая мысль: "Пойдем, я сто раз говорила тебе не беспокоить людей, пока мы совершаем набеги на их дом за вкусностями. Мы должны молчать. Я уже говорила тебе об этом. Почему ты не слушаешь меня?". К слову, медведице пришлось преодолеть высоту около четырех метров, чтобы забрать любопытного медвежонка. -0-