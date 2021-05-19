"Мистическое" ДТП в Киеве попало на видео и вызвало вопросы у юзеров

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Камеры наружного видеонаблюдения в столице Украины запечатлели странную аварию, которая вызвала массу вопросов в сети. Видео разместили в Facebook.

Инцидент произошел на одной из основных магистралей города. На записи видно, как легковушка движется по центральной полосе, а после взлетает и делает кульбит. Кроме этого, у машины срывает бампер и часть капота.

"Мистическое" ДТП вызвало вопросы у юзеров, но причина оказалась простой. На дороге были троллейбусные провода, которые упали после неполадки, возникшей у общественного транспорта на соседней полосе. Примечательно еще и то, что водитель легковушки был пьян и попытался убежать от инспекторов на своих двоих. Эта попытка оказалась провальной. -0-