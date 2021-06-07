Мятные леденцы для восстановления эмали создали в США

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Вашингтонского университета в США создали мятные конфеты, которые способны помочь восстановить эмаль зубов. Об этом пишет Futurism.

В своей работе исследователи использовали модифицированный белок, который может создать новый слой эмали на зубах. Кроме этого, ученые добавили в мятные леденцы ионы фосфора и кальций, который также способствует укреплению и росту эмали.

На данный момент эффективность необычных конфет проверена на живых грызунах и зубах, извлеченных у людей и животных. Согласно данным ученых, один мятный леденец в день может помочь поддержать состояние эмали, а два и вовсе восстановить поверхность зуба на несколько микронов.

Кроме этого, конфеты обладают отбеливающим эффектом, поэтому улыбка будет белоснежной. Ученые готовятся к клиническим испытаниям, которые продлятся не более трех месяцев, а, в случае успеха, после мятные леденцы для восстановления эмали могут появиться на рынке. -0-