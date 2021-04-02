Многодетная Бейонсе показала редчайшие фото с подросшими детьми

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многодетная мама Бейонсе редко балует поклонников снимками с детьми. Но недавно она сделала исключение.

На личной страничке в Instagram появилась серия фото ее детей: Блю Айви (9 лет) и двойняшек Сэра и Руми (3 года).

Фолловеры буквально прослезились от очаровательных деток: старшая дочка уже совсем взрослая, младшие ребята тоже активно растут. Фанаты отметили, что звезде очень идет материнство. И, конечно, попросили чаще радовать фотографиями детей не только со спины, но и показывать их милые лица.-0-