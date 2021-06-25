Модель Алеся Кафельникова предстала перед камерой в "особенном" положении

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супермодель Алеся Кафельникова окончательно развеяла слухи ос себе, представ перед камерой фотографа журнала Elle в очень интересном положении. Кадры разместили в Instagram.

Знаменитая модель попозировала перед камерой в легком нежном наряде, однако одежда отошла на второй план. Все фолловеры Алеси Кафельниковой смотрели только на ее руки, которые обнимали округлившийся живот. Таким способом девушка решила развеять все слухи о своей беременности, которые ходили с февраля.

Кадры впечатлили юзеров, которые оценили "особенное" положение модели огромным числом поздравительных комментариев и множеством лайков. -0-