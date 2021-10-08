Модель Алесю Кафельникову заподозрили в небрежной ретуши на видео

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярную российскую модель Алесю Кафельникову заподозрили в редактировании своего нового ролика, после того как она разместила пост в Instagram.

Звезда модного подиума представила в социальной сети новые кадры, где она демонстрирует свою естественную красоту. Для этого Алеся Кафельникова продемонстрировала процесс нанесения ежедневного макияжа, однако пользователи отнеслись к этому с недоверием.

Подписчики Алеси Кафельниковой заподозрили ее в небрежной ретуши на видео, ведь лицо модели выглядело неестественно. Многие отметили, что, по всей видимости, знаменитость использовала фильтр блюр, а также ретуш. Об этом они написали в комментариях, однако подобные замечания не помешали видео собрать огромное число просмотров. -0-