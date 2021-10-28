Модель Анастасию Решетову раскритиковали в сети после публикации ее новых фото

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российскую модель и бывшую супругу Тимати Анастасию Решетову раскритиковали в сети после того, как она представила новый пост в Instagram.

Знаменитость приняла участие в фотосессии, для которой примерила интересный наряд. Модель Анастасия Решетова позирует перед фотографом в джинсовом платье голубого цвета, а дополнила образ блестящими босоножками на каблуке. Фотографии для одних оказались впечатляющими, но большинство пользователей раскритиковали знаменитость.

Юзеры посчитали, что на кадрах оказалось слишком много фотошопа, а также то, что Анастасия Решетова на новых снимках потеряла всякую индивидуальность. Впрочем, это не помешало посту в Instagram собрать огромное число лайков за короткое время. -0-