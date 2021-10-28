Модель Анастасию Решетову раскритиковали в сети после публикации ее новых фото

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 28 октября 2021
Минск Ясно +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:19 Мобильные датчики скоростного контроля будут действовать на 12 участках в Минске Регионы
08:12 В Минске сотрудники ГАИ задержали пьяную женщину за рулем авто Происшествия
08:00 Украина с 1 ноября будет покупать электроэнергию в Беларуси В мире
07:44 Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в центральной части Японии В мире
07:33 Пепловый выброс вулкана Карымский на высоту до 4 км зафиксировали на Камчатке В мире
07:30 Выставка мастера пейзажа Павла Димитриади откроется в Могилеве Культура
07:23 День памяти иконы "Спорительница хлебов": в чем смысл праздника? Общество
07:22 "Мешков Брест" примет "Эльверум" в гандбольной Лиге чемпионов Спорт
07:15 В Минске на нескольких участках нанесут сегодня дорожную разметку Регионы
07:09 Около 150 саженцев появится в парках семейных деревьев Витебской области Регионы
07:00 Картина дня: видеообращение детей Донбасса, уборка кукурузы и эксперты о проекте Налогового кодекса Общество
00:49 На пляже в Мексике обнаружили несколько сотен мертвых черепах В мире
00:11 Горящий у берегов Канады контейнеровоз из-за шторма потерял более 100 контейнеров В мире
27.10.21
27.10.21 23:44 ФОТОФАКТ: Хоккеисты "Гомеля" одержали победу над "Юностью" Спорт
27.10.21 23:14 Более 300 пожарных задействованы в тушении крупного лесного пожара в Австрии В мире
27.10.21 22:38 "Витэн" сыграл вничью с "Жальгирисом" в квалификации ЛЧ по мини-футболу Спорт
27.10.21 22:29 ФОТОФАКТ: В Могилевской области формируют стабфонд плодоовощной продукции Регионы
27.10.21 21:52 БРПО предложила школьникам поучаствовать на каникулах в онлайн-проекте "Бинго" Общество
27.10.21 21:45 Кардиолог рассказал, каким должен быть пульс при оптимальных для сердца нагрузках Общество
27.10.21 21:41 "Цмокi-Мiнск" проиграли "Баккен Беарз" в Кубке ФИБА-Европа Спорт
27.10.21 21:37 Обновлен перечень санаториев для оздоровления за счет бюджетных средств Общество
27.10.21 21:34 Солигорский "Шахтер" второй раз подряд стал чемпионом Беларуси Спорт
27.10.21 21:33 Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 ноября Экономика
27.10.21 21:28 Достижения БГУ в области науки представлены на симпозиуме "Университетское образование XXI века" Общество
27.10.21 21:19 Более 38 тыс. жителей Гомельской области в январе-сентябре прошли скрининг рака Регионы
27.10.21 21:16 Эксперты Минздрава проводят мониторинг красных зон Витебской области Регионы
27.10.21 21:13 Дорожную разметку в Минске ночью нанесут на 18 участках Регионы
27.10.21 21:10 Илья Ивашко завершил выступление на турнире в Санкт-Петербурге Спорт
27.10.21 21:08 Мастера художественного текстиля из пяти стран представили работы в галерее Щемелева Культура
27.10.21 21:06 Налоговые органы в январе-сентябре предъявили к уплате более Br5,7 млн подоходного налога Экономика
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
28 октября 2021, 05:05

Модель Анастасию Решетову раскритиковали в сети после публикации ее новых фото

Анастасия Решетова. Фото из Instagram
Анастасия Решетова. Фото из Instagram

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российскую модель и бывшую супругу Тимати Анастасию Решетову раскритиковали в сети после того, как она представила новый пост в Instagram.

Знаменитость приняла участие в фотосессии, для которой примерила интересный наряд. Модель Анастасия Решетова позирует перед фотографом в джинсовом платье голубого цвета, а дополнила образ блестящими босоножками на каблуке. Фотографии для одних оказались впечатляющими, но большинство пользователей раскритиковали знаменитость.

Юзеры посчитали, что на кадрах оказалось слишком много фотошопа, а также то, что Анастасия Решетова на новых снимках потеряла всякую индивидуальность. Впрочем, это не помешало посту в Instagram собрать огромное число лайков за короткое время. -0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
знаменитость
Новости рубрики Калейдоскоп
Скриншот из видео Меня кто-нибудь обслужит? Пес из Швеции освоил колокольчик и теперь веселит всех вокруг (Видео)
Ксения Бородина. Фото из Instagram Ксения Бородина для новой фотосессии кардинально сменила имидж и впечатлила сеть
Скриншот из видео Щенок умилил сеть, но больше остальных был удивлен огромный ротвейлер (Видео)
Фото Emirates News Agency ФОТОФАКТ: В развлекательном парке Дубайленд ОАЭ проходит международная ярмарка
Светлана Лобода Лобода в цветочном платье не оставила шанса юзерам – слишком красиво!
Скриншот из видео Мужчина во время работы в городе сделал невероятное открытие (Видео)
Главное
Допрос с пристрастием и ответ на обвинения в ковид-диссидентстве. Главное из заявлений Лукашенко в Лиде
Ремонт дорог, производство и жилье: Сергеенко провел прием граждан в Вилейке
Кочанова провела прямую телефонную линию
Многофункциональный комплекс Minsk World: концепция 15-минутного города – особый комфорт для вас и ваших детей!
Топ-новости
Картина дня: видеообращение детей Донбасса, уборка кукурузы и эксперты о проекте Налогового кодекса
Беларусь и Австрия обсудили состояние двусторонних отношений
Более 2,12 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19
Субботин: стоит задача убрать кукурузу максимальными темпами
Гигин: в белорусском вопросе ICAO находится под сильнейшим политическим давлением Запада
Совместное заседание двух палат белорусского парламента состоится 28 октября
Синоптики рассказали, когда придет снег и чего ждать от ноября
Товарооборот между Беларусью и Тульской областью за январь-август увеличился на 76%
Караник: в Беларуси сделано все для обеспечения людей эффективной бесплатной вакциной
Герасимов по итогам прямой телефонной линии отметил необходимость взаимоприемлемых решений
Биометрический паспорт можно получить не выходя из дома
Юные белорусские художницы получили награды престижного биеннале в Польше
Проект указа об автоперевозках пассажиров внесен на рассмотрение в Совмин
Алина Горносько выиграла вторую медаль на ЧМ по художественной гимнастике
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1998 пациентов с COVID-19, выписаны 2569
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.