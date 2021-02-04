Модель-блондинка, которая весит больше 90 кг, восхитила Instagram

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иззи Ничолс - пышная модель, которая живет в Великобритании. Ее вес - более 90 кг (а, если быть точнее, 91 кг при росте 177 см). Но несмотря на это, она очень популярна с Instagram.

Она постоянно постит смелые фото, которые собирают огромное количество лайков и комментариев.

Последний пост девушки - снимок в обтягивающем светлом платье, который произвел фурор. Фолловеры оценили ее пышные формы, написали множество комментариев - модель вдохновила многих девушек полюбить себя.-0-