Модель Деми Роуз похвасталась своими пышными формами, примерив миниатюрное платье

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram яркие фотографии и порадовала своих многочисленных фолловеров.

Девушка не стесняется выкладывать пикантные снимки. В этот раз Деми Роуз решила похвастаться своими пышными формами. Для этого она выбрала желтое миниатюрное платье, которое еле прикрыло природную красоту девушки.

Яркие акценты на пышных формах впечатлили фоллвоеров, а многие поклонники не сдержали эмоций и завалили девушку массой комплиментов в комментариях. Соблазнительные фотографии быстро собрали сотни тысяч лайков. -0-