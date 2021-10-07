Модель Эмили Ратаковски восхитила Instagram стройной фигурой на подиуме

Эмили Ратаковски. Фото из Instagram
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская модель Эмили Ратаковски разместила в Instagram новый пост и впечатлила юзеров.
Знаменитость приняла участие в новом модном показе, где появилась на подиуме в утонченном и соблазнительном наряде. Для выхода Эмили Ратаковски примерила короткий топ и блестящую юбку, а дополнила образ косынкой и несколькими разнообразными аксессуарами. Образ получился не броским, но очень привлекательным, ведь подчеркнул идеальную фигуру модели.
Неудивительно, что за непродолжительное время фотографии Эмили Ратаковски с модного подиума собрали огромное число восхищенных комментариев, а также сотни тысяч лайков. -0-