Модель Эмилия Ратаковски впервые стала мамой

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная манекенщица Эмилия Ратакоски опубликовала в Instagram новый пост и порадовала многочисленных фолловеров.

Американская супермодель родила первого ребенка, а совместный кадр с малышом опубликовала в сети. На фото девушка предстала в обнаженном виде, держа на руках ребенка. Мальчик родился восьмого марта, а назвали его Сильвестром-Аполло (Sylvester-Apollo).

Пост собрал множество поздравлений в адрес Эмилии Ратаковски, а также огромное число лайков. Напомним, о своей беременности звезда сообщила в октябре прошлого года и за это время не раз радовала своих поклонников откровенными кадрами с округлившимся животом. -0-