Модель Хайди Клум похвасталась фигурой в соблазнительном наряде

Хайди Клум. Фото из Instagram
9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная немецкая модель Хайди Клум опубликовала в Instagram новый пост и привлекла внимание фолловеров.
Знаменитость поделилась фотографией в очень пикантном платье. Фотограф запечатлел Хайди Клум за кулисами модного показа, когда звезда примерила соблазнительное черное платье в пол. Необычный наряд приковывает внимание, ведь одна его половина выполнена из полупрозрачной ткани. Благодаря этому модель Хайди Клум похвасталась стройной фигурой и впечатляющим внешним видом.
Неудивительно, что пост быстро собрал десятки тысяч лайков и восхищенные отзывы фолловеров. -0-