Модель Хайди Клум с трудом узнали на совместном фото с молодой дочерью (Фото)

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум опубликовала в Instagram новый пост и озадачила юзеров.

Знаменитость решила представить широкой общественности несколько кадров со своей повзрослевшей дочерью, но удивила всех. 47-летняя модель Хайди Клум сделала с дочерью Лени совместное селфи. Снимки понравились юзерам, однако большинство с трудом смогли отличить модель от 16-летней девушки.

Красота звезды и ее дочери взбудоражила юзеров сети, которые тепло приняли интересные кадры. За непродолжительное время пост собрал сотни тысяч лайков. -0-