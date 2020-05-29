Модель нашла способ, как с помощью тату сделать себя моложе - фото

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная немецкая модель Кейт Мерлан нашла способ, как омолодить свое лицо, и пошла на отчаянный шаг, об этом сообщает Daily Star.

33-летняя девушка из Кельна призналась, что в Instagram постоянно использует фильтр с веснушками, который делает ее моложе. Поэтому модель решила, что ей необходимы веснушки в реальной жизни и отправилась к тату-мастеру.

Фото DailyStar

Весь процесс нанесения необычного рисунка занял 2,5 часа, а на все модель потратила 250 евро. Девушку пытались остановить друзья и родственники, однако у них ничего не получилось. На Instagram Кейт Мерлан подписаны более 25 тыс. пользователей, а также она принимает участие в съемках для модного телешоу.-0-