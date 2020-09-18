Модель нижнего белья устроила пикантную фотосессию

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская модель крупного бренда нижнего белья Кэндис Свейнпол разместила в Instagram несколько кадров из своей новой фотосесиии и взволновала поклонников.

Звезда модных показов предстала перед камерой сразу в нескольких пикантных и нежных образах. 31-летняя манекенщица в одной серии снимков снялась полностью обнаженной, а в другой она примерила шелковое платье. Наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру Кэндис Свейнпол, что, разумеется, заметили фолловеры.

Многомиллионная армия подписчиков принялась заваливать звезду множеством восторженных комплиментом, из-за чего пост за непродолжительное время собрал сотни тысяч лайков и огромное число комментариев. -0-