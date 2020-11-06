Модель озадачила Instagram своими формами, ведь мало кто верит в достоверность снимков

6 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад пользователи сети обнаружили в Instagram фотографии модели по имени Леми Бьюти, которые вызвали неоднозначную реакцию.

На снимках девушка демонстрирует свои пышные формы и невероятно тонкую талию, из-за чего юзеры принялись обвинять бренд, для которого позировала модель, в чрезмерном фотошопе. Люди подчеркивали, что таких форм не может существовать в реальности.

Как позже выяснилось, Леми не прибегает к помощи фоторедакторов. Ее хитрость - ракурсы, позы и освещение. Понять это можно, посмотрев видео у модели на странице. Впрочем, этот факт не убедил пользователей, которые продолжили дискуссию. -0-