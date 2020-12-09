Модель повторила свой соблазнительный игровой образ спустя 25 лет

Керии Хоскинс. Фото из Instagram
9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская модель и актриса Керии Хоскинс, которая стала прототипом для персонажа Mortal Kombat 3 Сони Блейд, повторила образ и показала результат в Instagram.
50-летняя звезда спустя 25 лет решила вновь примерить соблазнительный наряд Сони Блейд. Для этого Керри Хоскинс выбрала классический костюм персонажа, состоящий из кроп-топа и обтягивающих штанов. Образ завершили перчатки, бандана и повязка на плечах.
Даже спустя 25 лет модель в образе Сони Блейд выглядит великолепно, что, разумеется, отметили фолловеры в комментариях. Сам пост быстро собрал десятки тысяч лайков. -0-