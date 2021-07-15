Модель прогулялась под водопадом в бикини и показала видео в Instagram

Паулина Поризкова. Фото из Instagram
15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская модель, актриса и писательница Паулина Поризкова отправилась на отдых и поделилась в Instagram новым видео.
Знаменитость прекрасно проводит время в тропической Коста-Рике, а своих фолловеров она решила порадовать роскошным видео из-под водопада. 56-летняя Паулина Поризкова примерила синее бикини и отправилась в лес, отказавшись от макияжа и украшений.
Кадры получились настоящими и впечатляющими, что отметили многочисленные фолловеры модели. Люди оставили массу хвалебных комментариев и огромное число лайков. -0-