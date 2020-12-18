Модель сделала невинный ролик и стала точной копией героини сериала из 90-х

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская модель и телеведущая Крисси Тайгер опубликовала в Instagram новый пост и вызвала у юзеров приступ ностальгии.

35-летняя звезда представила своим многочисленным фолловерам короткий ролик, где она запечатлела свои перемены в имидже. Звезда сделала прическу и прибегла к покраске волос. Образ получился впечатляющим, однако многие юзеры заметили странное сходство Тайгер с героиней сериала из 90-х.

Если присмотреться, то модель стала очень похожа на персонажа по имени Рейчел Грин из сериала "Друзья", которую сыграла Дженнифер Энистон. Разумеется, это не осталось без внимания фолловеров, которые акцентировали внимание на поразительном сходстве в комментариях. -0-