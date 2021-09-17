Модель Синди Кроуфорд порадовала Instagram смелыми снимками

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая американская модель Синди Кроуфорд представила в Instagram новый пост и впечатлила многих.

Звезда приняла участие в фотосессии, где и были сделаны смелые кадры. Модель Синди Кроуфорд предстала перед камерой в соблазнительном образе, для которого она выбрала розовый корсет-боди, чулки и шубу. 55-летняя знаменитость выглядит потрясающе, на что поспешили указать в комментариях фолловеры.

Люди восхитились внешним видом модели Синди Кроуфорд, что быстро принесло посту огромное число лайков и хвалебных отзывов. -0-