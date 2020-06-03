Модные эксперты назвали самую культовую вещь всех времен

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты из Великобритании пришли к выводу, что мини-юбку можно считать самой культовой модной вещью всех времен, пишет Daily Star.

Специалисты провели опрос и выяснили, что самыми запоминающимися трендами остаются мини-юбка, маленькое черное платье, джинсовая куртка, туфли на платформе, расклешенные брюки и кожаная байкерская куртка. Причем почти в каждом ответе респонденты вспоминали мини-юбку. Этот предмет гардероба есть практически у всех британок в возрасте от 12 до 20 лет.

Не забыли люди и о футболках с принтом в стиле 1960-х, платьях в стиле 1920-х, а первыми по популярности у мужчин и женщин стали джинсы. Также многие из опрошенных заметили, что современная мода все чаще состоит из старых трендов.-0-